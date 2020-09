Jetzt streiten sich doch drei um Bubiker Gemeinderatssitz

Der Wunsch des Bubiker Gemeinderats und EVP-Präsidenten Thomas Illi ist in Erfüllung gegangen. Weil ihm der FDP-Kandidat für den vakanten Sitz im Bubiker Gemeinderat nicht genehm war, verlangte er von den anderen Ortsparteien, ebenfalls jemanden aufzustellen.

Dieser Forderung sind die Parteien zwar nicht nachgekommen. Doch ein Bürger hat sich entschieden, ohne Unterstützung anzutreten. Peter Baumann, ehemaliger Hauswart an der Schule Wolfhausen, hat in der Nachfrist seine Kandidatur eingereicht, wie der Gemeinderat am Freitag publik macht.

Gesinnung noch nicht bekannt

Damit sind die Wahlvorschläge nun definitiv: Drei Bubiker wollen die Nachfolge der frühzeitig zurück getretenen Gemeinderätin Sara Müller (parteilos) antreten. Bei den anderen beiden Kandidaten handelt es sich um Silvan Scheiwiller (parteilos) und Hans-Christian Angele (FDP).

Beide sind dem Gemeinderat gegenüber kritisch eingestellt. Ausserdem teilen sie ihre politische Gesinnung. Scheiwiller hat die FDP aber verlassen, nachdem sich die Partei hinter Angele gestellt hatte. Für welche Werte der neue Kandidat einsteht, ist noch unklar. Baumann war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar.

Urnenwahl im November

Klar ist nun, dass es zu einer Urnerwahl kommt. Der erste Wahlgang findet am 29. November statt, ein allfälliger zweiter Wahlgang ist für den 7. März nächstes Jahr vorgesehen.