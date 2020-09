«Tanne» oder Kirche, das ist hier die Frage

Wo sollen die Baumer jeweils ihre Gemeindeversammlung durchführen? Diese umstrittene Frage beantworten die Stimmbürger am 27. September. Dann gelangt die Initiative an die Urne, die eine Rückkehr der Versammlung in die Kirche fordert: Als gesonderte Frage zur revidierten Gemeindeordnung, welche unumstritten ist.

«In der Kirche ist genügend Platz vorhanden, was seit der Covid-19-Pandemie noch wichtiger geworden ist.» Marianne Schoch, Initiantin und Aktuarin EVP Bauma