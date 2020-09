Wie mich ein Ikea-Paket besiegte und ich meine Würde verlor

Danach ging es darum, das Mordspaket mit dem neuen Lego-Regal ins Auto zu wuchten. Ein netter Mann bot mir Hilfe an, und ich war frustriert genug, sie anzunehmen. Gegen Ende der Wuchtaktion entliess ich ihn freundlich mit dem Hinweis, ich müsse ja jetzt nur noch den Beifahrersitz herunterlassen und dann von hinten schieben, das könne ich auch alleine.

Er ging, und ich merkte, dass man unseren Beifahrersitz nicht herunterlassen kann. Also musste ich das Paket halb wieder herausschieben, zum Kofferraum rennen, um es aufzufangen und zwischen die Vordersitze zu schieben.

Nun hörte ich die Stimme meines Mannes im Kopf, das sei gefährlich so, das Regal könnte bei einer Vollbremsung nach vorne donnern. Darum schob ich es ganz an die Armatur heran, sodass es schon ganz vorne war. Mit dem Hinterteil des Pakets fixierte ich im Kofferraum den Sack mit dem üblichen Ikea-Kram: Servietten, Tassen, Lämpli.

Beim Losfahren merkte ich nun, dass das Regal etwas unangenehm auf meinen rechten Arm drückte, wenn ich eine Linkskurve machen musste. Diese Probleme löste ich, indem ich Linkskurven mied und im Fall der Fälle mit dem Ellbogen proaktiv gegen das Paket drückte. Ich dankte dem Schicksal, dass mein Mann mich nicht sehen konnte.

Nun raste ich zur Spielgruppe, wo mich meine Tochter sehr wütend anblaffte, sie wolle noch bleiben, worauf ich ihr mitteilte, dass ihr Bruder gleich vom Kindergarten käme und sie sich jetzt gefälligst auf die Socken machen müsse. Im Auto stellte sie fest, dass sie ihren Plüschtiger vergessen hatte, und sorgte für die stets angenehme Geräusch-Kulisse: Heulen.

Nachdem ich sie und dem Paket einen Abschiedskuss zugeworfen hatte (selber ausladen wollte ich nicht, also musste es im Auto warten), hetzte ich in die Wohnung und bastelte ein Mittagessen.

Als der Sohnemann heimkam, berichtete er von seinem Morgen (Lava und Gaggibomben), wollte noch vor dem Jacke ausziehen wissen, ob die Schweiz näher am Äquator oder am Nordpol sei und was ich so gemacht habe.

Ich sei bei Ikea gewesen und habe ihm ein neues Lego-Regal geholt, sagte ich. Und er meinte lapidar: «Und suscht hesch nüt gmacht? Schön, dass du en gmüetliche Morge gha hesch!»

Isabelle Maissen fragt nicht, ob sich Beruf und Familie vereinen lassen. Sie packt einfach alles ins Leben, was ihr wichtig scheint: Den abenteuerlichen Alltag mit zwei Schulkindern, einen Job, der jeden Tag anders daherkommt und viel Auslauf in Form von sportlicher Betätigung. Manchmal liegt auch etwas Schlaf drin. Der Ehemann «hilft» nicht im Haushalt, sondern erledigt genauso selbstverständlich seine Hälfte, wie sie ihre Hälfte zum Einkommen beiträgt. Die Ehe funktioniert trotzdem und die Kinder wirken soweit unbeschädigt.