Emotionale Reise in die frühere Heimat

Joyce Riper strahlt über das ganze Gesicht. Sie ist sichtlich stolz auf das, was sie erreicht hat. Die 54-jährige Ustermerin fuhr mit dem Fahrrad von Andermatt bis nach Hoek van Holland an der Nordsee, legte in drei Wochen 1600 Kilometer zurück. «Es war so schön. So so schön», sagt sie immer wieder.

Die Fahrradreise hatte sie schon lange im Kopf gehabt. «Ich fahre wahnsinnig gerne Velo», sagt sie. Vor 20 Jahren sei sie drei Monate lang alleine durch Neuseeland geradelt. «Damals wusste ich, dass ich so etwas nochmals machen will.»

Tee im Nobelhotel