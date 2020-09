Diskussion um Flüchtlinge in Fehraltorf

Der Brief von Tim Meier* in der «Dorfpost» brachte die Stimmung in Fehraltorf zum Überkochen. Seinen Zeilen vorausgegangen waren harsche Diskussionen im Zusammenhang mit der Eröffnung einer Unterkunft, unter anderem für Asylsuchende. Einige Zeit später kam es zu einem Brand in einer anderen, privaten Liegenschaft, in der anerkannte Flüchtlinge leben. Dieser sorgte ebenfalls für kritische, teils fremdenfeindlichen Stimmen. Tim Meier und seine Vorwürfe liessen das Fass dann überlaufen.