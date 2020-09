Der Gossauer Tausendsassa mit den sieben Leben ist gestorben

Wen Arthur Stocker in seinen «Stollen» einlud, der bekam Kaffee und Geschichten aufgetischt. Über die Fernsprechanlage liess er die Tür öffnen, dann gings mit dem Lift runter in den Keller. Dort stand er an der Tür, mit seinem Gehstock. In seinen Augen funkelte ein kindlicher Schalk, auf seinem Buckel trug er das Leben.