Staffelrennen forderten Ross und Reiter

Am vergangenen Sonntag war Action angesagt auf der Wilemer Schochenwiese. Der vierte Ponysporttag in Wila startete am Morgen mit einem Springen in verschiedenen Kategorien. Am Nachmittag ging es dann weiter mit den Mounted Games – den sogenannten Spielen zu Pferde. Wie bei Staffelrennen in der Leichtathletik spielten mehrere berittene Teams direkt gegeneinander.