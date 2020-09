«Musik ist ein Heilmittel!»

Franz Treichler, The Young Gods haben sich Legendenstatus erarbeitet und gelten als eine der einflussreichsten Schweizer Bands. Was treibt Sie nach 35 Jahren immer noch an?

Franz Treichler: Musik zu machen. Aber alles beginnt damit, dass du etwas mit Menschen machen willst, die du magst. Das muss nichts sein, woraus unbedingt eine Karriere wird. Aber das ist eine wichtige Motivation: Ein Haufen Freunde, die zusammen Musik machen. Und da ist noch etwas.