Die Spitex Mittleres Tösstal zeigt sich bürgernah

Immer am ersten Samstag im September findet der Nationale Spitex-Tag statt. Das diesjährige Motto «Danke Spitex!» soll die Leistung der Spitex-Angestellten für einmal ins Rampenlicht rücken. Auch die Spitex Mittleres Tösstal war am vergangenen Samstag auf der Strasse präsent. Und zwar auf dem Gemeindeplatz in Turbenthal und vor dem Gemeindehaus in Rikon.