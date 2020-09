Berauschendes Konzert, gewöhnungsbedürftige Atmosphäre

Er sagt es kurz vor der zweiten Zugabe. Franz Treichler, Gitarrist und Sänger der Band The Young Gods steht seit rund 90 Minuten in der Kulti auf der Bühne, vor ihm rund 200 Zuschauer und Zuschauerinnen mit Maske. «Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Es sind nicht die besten Bedingungen, aber es ist okay.» Die Band sei nicht so schlecht und immerhin regne es drinnen nicht, fügt er lakonisch an und lächelt verschmitzt.