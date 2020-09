Badi Gossau hat ein Problem mit der Wasserqualität

Es ist höchste Eisenbahn für die Gossauer Badi. Schon letzte Saison war die Wasserqualität nicht mehr genügend – und die Sofortmassnahmen zeitigten nicht den gewünschten Erfolg. Jetzt muss also eine Sanierung her. Und die soll so umfassend geschehen, dass die Badi in der mittleren Zukunft nicht gleich noch weitere bauliche Massnahmen benötigt. Der Gemeinderat beantragt an der Gossauer Gemeindeversammlung vom Montag, 14. September, dafür einen Kredit von rund 2,84 Millionen Franken.