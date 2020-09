Ab jetzt gehts in Unterwetzikon in die Höhe

Nach dem Verschwinden des einstigen Schulhauses Bühl und dem Aushub der künftigen riesigen Tiefgarage, wird der Bau des neuen Avera-Hauptsitzes in Unterwetzikon nun bald Formen annehmen. An der Grundsteinlegung von Montag ging die Aushubsphase offiziell zu Ende; das Projekt wird sich nun in die Höhe entwickeln.