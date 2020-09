40 Kinder und neun Lehrer in Quarantäne

Erst ist das Virus in Gossau, nun auch in Uster: Am Freitag haben Gemeinderat und Schule Gossau in einer gemeinsamen Medienmitteilung darüber informiert, dass sich eine Lehrperson mit Covid-19 angesteckt habe. Heute dringt fast dieselbe Geschichte in Uster ans Licht. Wenn auch nicht ganz so öffentlich, wie in Gossau.