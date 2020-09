Wenn Künstler für den Tod aufräumen

Wenn Kunstschaffende über ihre Werke sprechen, geht es meistens darum, wie diese entstanden sind, was ihnen Bedeutung gibt oder warum sie gut sind. In diesem Sinne war die Diskussion am Mittwochabend auf dem Zeughausareal eine untypische. Bei dieser ging es nämlich um den Umgang mit Kunstwerken, wenn sie nur noch Platz wegnehmen und verstauben. Das ist oft der Fall, wenn Künstler sterben.