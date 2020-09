«Es geht um unbedingt nötigen Austausch»

Es werde ein «dichter Tag». So sagt es der international tätige deutsche Künstler Sebastian Utzni. Der 39-Jährige hat sein Atelier seit zehn Jahren in der Kulturfabrik Wetzikon und organisiert am Samstag den Anlass «Art. Act. Engage. Independently.», der eine Mischung Denkfabrik, Konferenz, Ausstellung, Filmen und Performances werden soll. Utzni empfängt in seinem aufgeräumten Atelier, schenkt eine Tasse Tee ein und nimmt sich ausführlich Zeit für ein Gespräch.