Velo-Challenge mit Chance auf Uster Batzen

Den ganzen September findet in Uster die Aktion «Cyclomania» statt, die schweizweit läuft. Damit will die Stadt bewirken, dass die Ustermer vermehrt aufs Velo steigen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Interessierte können sich während dieses Monats über eine App zur Challenge anmelden. Ist die App heruntergeladen, kann man an der Challenge Uster teilnehmen und losradeln. Für alle Strecken ab 500 Metern mit dem Velo oder zu Fuss gibt es Punkte.