Mehr Platz für sportbegeisterte Walder

Während knapp einer Stunde sprachen die Walderinnen und Walder am Mittwochabend im Schwertsaal über Elba. Allerdings lockte nicht die zum toskanischen Archipel gehörende Insel, sondern die gleichnamige Sporthalle in Wald.

Über deren Aufstockung und Sanierung befinden die Walder am 27. September an der Urne. Ein Kredit über 2,94 Millionen Franken soll dafür von den Stimmberechtigten bewilligt werden. Die definitiven Kosten könnten sich in einem Rahmen von plus oder minus zehn Prozent bewegen.