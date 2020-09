Zweiter Anlauf für Pfäffiker Pfarrhaus

Es war ein herber Rückschlag für die Kirchenpflege, als die Kirchgemeinden, die der Katholischen Pfarrei St. Benignus in Pfäffikon angehören, den Neubau des Pfarrhauses bachab schickten. Drei Jahre ist es her, seit die Kirchgemeindemitglieder von Pfäffikon, Fehraltorf, Hittnau und Russikon sich für ein Nein ausgesprochen haben. Zu teuer sei das Projekt, zu unnötig die geplanten Wohnungen im Gebäude, zu unpassend die Architektur, so die Hauptkritikpunkte.