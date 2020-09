Wilemer Co-Working steht in den Startlöchern

Der Andrang im Saal des Schulhauses Eichhalde war im Dienstagabend eher bescheiden. Nur gerade zwei Personen wollten sich über Co-Working-Space in Wila informieren lassen.

In seiner Begrüssungsrede betonte Gemeindepräsident Hans-Peter Meier (SVP) jedoch, dass die Gemeinde trotzdem an das Potential glaube: «Wila befindet sich in einem Entwicklungsprozess, und ein Co-Working-Space kann ein Mosaiksteinchen sein, damit sich die Gemeinde weiter entfalten kann.»