Seegräbner Blitz-Versammlung endet mit ungewöhnlichem Abschied

407'000 statt rund 80'000 Franken: Das Plus der Seegräbner Jahresrechnung fiel deutlich grösser aus als geplant. So ist es kaum verwunderlich, dass die 44 anwesenden Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung von Dienstagabend keinen Anlass zu Diskussionen sahen.

Sie winkten das einzige Geschäft des Abends einstimmig durch. Selbiges geschah mit dem ebenfalls einsamen Traktandum der Reformierten Kirchgemeinde – ebenfalls die Jahresrechnung.

Unterhaltsmitarbeiter verabschiedet