Lukas Bosshard rückt für Simon Binder nach

In der Leitung der SVP Illnau-Effretikon kommt es zu einer kleinen Rochade. Simon Binder tritt aus dem Vorstand zurück. Diesen Schritt begründete er damit, fortan mehr Freizeit mit seiner jungen Familie verbringen zu wollen. In der Ortsparteileitung war der Gemeinderat aus Effretikon Aktuar und Medienverantwortlicher.

Anlässlich der letzten Generalversammlung wurde Lukas Bosshard neu in den Vorstand gewählt. Der Kyburger ist Mitglied der jungen SVP. Seit der Eingemeindung interessiere er sich nun auch aktiv für die Illnau-Effretiker Kommunalpolitik, heisst es in einer Mitteilung. Die übrigen Mitglieder des Vorstands darunter Präsident und Gemeinderat Ueli Kuhn, der amtierende Vorsitzende des Grossen Gemeinderats, Daniel Huber, sowie die Gemeinderäte Roland Wettstein, René Truninger und Nicole Jordan wurden allesamt in ihrem Ämtern bestätigt.