Kommt bald Tempo 30 auf den Walder Strassen?

In zehn Jahren kann sich viel verändern. Vieles bleibt gleich. Nach wie vor in Wald präsent ist die flächendeckende Tempo-30-Lösung. Zehn Jahre nach der Erstellung eines ersten Vorgutachtens wird in der Gemeinde an der kommenden Gemeindeversammlung nun endlich über diese Thematik diskutiert.

Im vergangenen Februar reichten sechs Walderinnen und Walder eine Initiative beim Gemeinderat ein. Dieser prüfte sie auf ihre Richtigkeit und legt sie nun am 22. September den Waldern zur Abstimmung vor.