Die Projektgruppe rührt die Werbetrommel für den Schlossguet-Umbau 

Etwa 100 Personen haben sich am Montagabend in der Grosshalle in Turbenthal für die Informationsveranstaltung zum geplanten Umbau des Schlossguets eingefunden. Eingeladen hatte die Projektgruppe um Leiterin und Gemeinderätin Katharina Fenner (FDP), Monika Bosshard, Wolfgang A. Pfaffenbichler und Gemeinderat Heinz M. Schwyter (parteilos).