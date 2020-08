Wieso die Unterstützung für das Ritterhaus von der Traktandenliste verschwunden ist

Wegen der Coronakrise mussten viele Gemeinden ihre Gemeindeversammlungen vom März in den September verschieben. So auch Bubikon. Geändert hat sich in diesem Fall aber nicht nur der Termin, sondern auch die Traktandenliste. Das Geschäft für die Verlängerung des Kredits für die Ritterhausgesellschaft ist verschwunden. Auf der Gemeinde-Webseite sind dazu keine Informationen zu finden.