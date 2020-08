Trotz AfD-Wahlerfolg: Uster verlängert Städtepartnerschaft mit Prenzlau

An diesem nassen Spätsommerabend ist alles angerichtet für den feierlichen Akt, der nun hoch über Uster über die Bühne gehen wird. An der Mauer am Eingang des Ustermer Schlosses hängt eine weiss-rote Fahne mit Greifvogel- und Schwanenmotiven. Sie ist als Ankündigung der Gäste aus Ostdeutschland zu verstehen, die bald hier eintreffen werden.