FC Bauma will bei Messi-Poker mitbieten

Ein Problem werden könnten einzig die Personalkosten. Die Lohnsumme von rund 50 Millionen Franken könne man leider nicht stemmen, heisst es im Beitrag des FC Bauma weiter. Der Dorfverein würde deswegen auf eine Entschädigung in Naturalien zurückgreifen und Messi «nach dem Training ein Bier oder eine kalte Schoggi in der Schwendi offerieren», so Präsident Berger weiter.

Auch wenn der Sensationstransfer das bescheidene Budget des FC Bauma um ein x-faches sprengen würde, gäbe es eine Lösung: ein Crowdfunding. Dafür wäre auf Instagram eine Basis vorhanden. Über 400 Personen gefällt nämlich der Beitrag des FC Bauma. Würde jeder «Likende» nun 110'000 Franken lockermachen, könnte man Messis Salär bezahlen und ihn im beschaulichen Tösstal kicken sehen. Aber wer weiss, vielleicht könnte es der kleine FCB sogar schaffen, Messi mit den Einnahmen aus Ticket- und Trikotverkauf, länger als ein Jahr zu verpflichten.

Aufgebrachte Fans

Während der möglichen Messi-Abgang in den sozialen Medien beschäftigt,hat diese Ankündigung in Barcelona erst recht einen riesigen Wirbel ausgelöst. Der Verein hat den Wechselwunsch des sechsfachen Weltfussballers kürzlich bestätigt. Anscheinend soll der neue Coach Ronald Koeman den Sonderstatus des Superstars in Frage gestellt haben.

Messi beruft sich auf eine Klausel, die es ihm erlauben soll ablösefrei zu gehen, was der Club allerdings bestreitet. Seither herrschen in der katalanischen Hauptstadt beinahe schon bürgerkriegsähnliche Zustände. Aufgebrachte Fans protestierten, forderten wiederholt den Rücktritt des Vereinspräsidenten. Diese Woche stürmte ein Mob von «Barça»-Anhängern das Stadion Camp Nou. Die Polizei musste einschreiten und für Ordnung sorgen.