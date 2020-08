Es war menschliches Versagen

Die Piloten der Ju-52, die im August 2018, in den Graubündner Bergen zerschellte und 20 Menschen in den Tod riss, haben das Flugzeug zu riskant gesteuert. Zu diesem Schluss kommt die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust in ihrem Abschlussbericht. Dieser ist offiziell noch gar nicht veröffentlicht.