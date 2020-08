Tausend Gulden und der Segen aus Zürich

1770, also vor genau 250 Jahren, wurde die Querkirche in Bauma eingeweiht. Sie war aber nicht das erste protestantische Gotteshaus im Dorf. Bereits 1661 wurde eine erste Kirche gebaut. «Dies nachdem die Baumer Bevölkerung stetig gewachsen war», erklärt Armin Sierszyn. Er ist emeritierter Professor für Kirchengeschichte und praktische Theologie und war ausserdem von 1986 bis 2008 Pfarrer in Bauma.