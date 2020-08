Geld, Tod und Kunst

Am Boden liegen gehäkelte Nahrungsmittel: Pommes, Ketchup, eine Nudelsuppe und ein Spiegelei. In einer Ecke wird gerade ein Ikea-Bett aufgebaut. An einer Wand mitten im Raum steht ein älterer Mann auf einer Leiter und hängt beschriftete Leinwände auf. Neben der Leiter steht eine kleine energiegeladene Frau mit schwarzem Hut und gibt Anweisungen: «Noch etwas weiter nach rechts bitte.»