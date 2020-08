Ein Lokalhistoriker referiert über eine Lokalhistorikerin

Das Interesse an der etwas in Vergessenheit geratenen Lokalhistorikerin Hedwig Spahr-Lüssi war erfreulich gross. Jedenfalls wurden die aufmarschierenden Seniorinnen und Senioren am Donnerstagnachmittag in die reformierte Kirche geleitet, nicht wie ursprünglich vorgesehen in den Chiletreff. Hier konnten die gebotenen Abstände besser eingehalten werden, Masken wurden gratis abgegeben.