92-Jähriger in Schlatt schwer verletzt

In Oberschlatt verunfallte gestern Abend ein Rentner schwer. Der 92-jährige Mann fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem E-Bike ins Dorfzentrum. Beim Einbiegen in die Unterdorfstrasse sei er gegen eine Abschrankung geprallt und über eine Mauer in einen Abstellraum für Landmaschinen gestürzt, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen, obwohl er einen Helm getragen hat. Nach der Erstversorgung wurde der Verunfallte mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren. Ob der Mann in Lebensgefahr sei, kann die Kantonspolizei auf Nachfrage nicht sagen. (rl)