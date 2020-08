Viele Spendenwillige trotz Corona

Verändert hat es sich schon, das Blutspenden. Noch immer ist es möglich, unangemeldet an einem der verschiedenen in der Region durchgeführten Blutspende-Anlässe zu erscheinen. So auch am letzten Mittwoch im Schulhaus Berg in Rikon, wo Spendenwillige bereits vor dem Eingang ins Gebäude von Michael Eggenberger, Vizepräsident des Samaritervereins Turbenthal und Umgebung, empfangen wurden.