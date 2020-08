Uster hat die meisten Leerwohnungen im Kanton

Es ist ein Spitzenplatz auf den man nicht besonders stolz sein kann: 362 Wohnungen standen in Uster per 1. Juni leer. So viele wie in keiner anderen Gemeinde im Kanton. Der Bezirkshauptort liegt in der Rangliste damit noch vor Städten wie Zürich und Winterthur, wo nur 339 respektive 311 Wohnungen auf dem Markt sind.