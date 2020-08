Kleine Gangster in der Migros Illuster

Bis anhin galt die Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln. Neu kommen alle Läden und Einkaufszentren im Kanton Zürich dazu. Dazu gehören sowohl Supermärkte, Kleiderläden als auch kleine Bäckereien und Bücherläden. Auch in den Zürcher Clubs soll bei Partys ab 100 Personen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dies hat die Bar- und Clubkommission Zürich (BCK) so empfohlen. Im gesamten Gästebereich (inklusive Aussenbereich) dürfen sich nicht mehr als 300 Personen aufhalten.

Neu sind auch Restaurants verpflichtet, Kontaktdaten ihrer Gäste aufzunehmen. Bisher war dies freiwillig. Bei Familien und Gruppen genügt es, wenn eine Person ihren Kontakt angibt. So soll das Contact Tracing erleichtert werden.

Damit will die Kantonsregierung verhindern, dass Zürich zum Corona-Risikogebiet wird. Die neuen Massnahmen gelten aber nicht für alle öffentlichen Räume. Im Flughafen, an Bahnhöfen, in Bank und Post gilt weiterhin keine Maskenpflicht.

Drei Personengruppen müssen keine Maske tragen: Kinder unter zwölf Jahren, Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können und Verkaufspersonal, welches durch eine Plexiglasscheibe geschützt ist.

Züriost ist in der Region an verschiedenen Schauplätzen unterwegs und berichtet darüber, wie die neuen Massnahmen bei der Bevölkerung aufgenommen werden.



Uster: Einkaufszentrum Illuster, 9 Uhr

Die Anzahl Kunden ist an diesem Morgen hoch in der Migros im Obergeschoss. Die Maskendisziplin ist es ebenfalls. Sämtliche Kunden, die sich im Laden aufhalten, tragen Mundschutz. Nur eine junge Frau, die die Filiale soeben betreten hat, stört mit ihrem unbedeckten Gesicht das Bild – allerdings nur für kurze Zeit. Sie steuert umgehend auf den Kundendienst und bezieht dort ihre Maske zum Kaufpreis von 50 Rappen. «Ich habe vergessen, dass ab heute die Tragpflicht gilt», sagt sie. «Doch ich finde diese eine gute Sache, die 50 Rappen sind absolut angemessen.»

Nicht vergessen hat das Maskenobligatorium in Einkaufsläden eine junge Mutter, die ihren Sohn auf dem Arm trägt. Beide tragen Maske, seine ist aus Stoff. Die Mutter begrüsst die jüngste Massnahme des Kantons: «Die Zahlen steigen und einen zweiten Lockdown braucht wirklich niemand.» Der Kleine fremdelt derweil noch ein wenig mit seiner Gesichtsbedeckung. «Aber er kann sich jetzt als Gangster verkleiden, das geht schon», sagt die Mutter.

Zettel zur Registrierung

Das Migros-Restaurant im Erdgeschoss ist maskenfreie Zone. Die zwei älteren Damen, die sich dort aufhalten, zweifeln ohnehin am Sinn der Ausweitung des Obligatoriums. «Hier in Uster muss ich in den Geschäften eine Maske tragen, wenn ich in Rapperswil einkaufen gehe aber nicht – dieser Kantönligeist macht doch keinen Sinn», sagt eine der Anwesenden.

Und auch eine weitere Verschärfung sorgt bei den Rentnerinnen für Nasenrümpfen: Die Registrierungspflicht in Restaurants, die auch die Migros-Kantine umfasst. «Das System ist unglücklich. Man kriegt Zettel ausgehändigt und diese muss man am Tisch ausfüllen und später in eine Box werfen. Das kontrolliert niemand und geht das eine oder andere Mal bestimmt vergessen», meint eine der Frauen. Für die beiden Besucherinnen ist die Registrierung im Migros-Restaurant ohnehin überflüssig: «Wir sind jeden Tag hier und man kennt uns.» (bro)