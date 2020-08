Edelweissmasken auf dem Hofmärt

Fehraltorf: Steiner Beck, 10.30 Uhr

Die Stimmung beim Steiner-Beck in Fehraltorf ist gelöst. Die Kunden, die sich an diesem Morgen vor dem Geschäft einfinden, halten brav einen Moment inne, um ihre Masken festzuzurren. Ein Schild vor dem Beck weist denn auch auf das Obligatorium hin. Dass nun Maskentrage-Pflicht herrsche, hätten die Kunden gut aufgenommen, sagt Geschäftsführerin Nadja Kunz. «Bis auf einige, die angeblich nicht wussten, dass ein Mundschutz nun obligatorisch ist.» So gebe es Kunden, die in das angegliederte Café sitzen wollten, aber vergessen eine Maske anzulegen, sobald sie das Geschäft betreten. «Bis sie am Tisch sitzen, gilt die Maskenpflicht», präzisiert Kunz.

Für die vergessliche Sorte von Kundschaft haben die Steinerfilialen indes vorgesorgt. Die ersten zwei Tage ab Einführung der Pflicht würden Masken gratis abgegeben. «Danach geben wir Masken für 50 Rappen raus», so Kunz. Während sich die Gäste den Mundschutz allerdings nur für einige Minuten tragen müssen, leidet das Beck-Personal. «Wir tragen die Masken nun bis zu neun Stunden am Tag», sagt Kunz. Sie achte aber darauf, dass ihre Angestellten regelmässig eine Pause einlegen können. «Das hält man sonst nicht lange aus.» (kel)

Uster: Einkaufszentrum Illuster, 9 Uhr

Die Anzahl Kunden ist an diesem Morgen hoch in der Migros im Obergeschoss. Die Maskendisziplin ist es ebenfalls. Sämtliche Kunden, die sich im Laden aufhalten, tragen Mundschutz. Nur eine junge Frau, die die Filiale soeben betreten hat, stört mit ihrem unbedeckten Gesicht das Bild – allerdings nur für kurze Zeit. Sie steuert umgehend auf den Kundendienst und bezieht dort ihre Maske zum Kaufpreis von 50 Rappen. «Ich habe vergessen, dass ab heute die Tragpflicht gilt», sagt sie. «Doch ich finde diese eine gute Sache, die 50 Rappen sind absolut angemessen.»

Nicht vergessen hat das Maskenobligatorium in Einkaufsläden eine junge Mutter, die ihren Sohn auf dem Arm trägt. Beide tragen Maske, seine ist aus Stoff. Die Mutter begrüsst die jüngste Massnahme des Kantons: «Die Zahlen steigen und einen zweiten Lockdown braucht wirklich niemand.» Der Kleine fremdelt derweil noch ein wenig mit seiner Gesichtsbedeckung. «Aber er kann sich jetzt als Gangster verkleiden, das geht schon», sagt die Mutter.

Zettel zur Registrierung

Das Migros-Restaurant im Erdgeschoss ist maskenfreie Zone. Die zwei älteren Damen, die sich dort aufhalten, zweifeln ohnehin am Sinn der Ausweitung des Obligatoriums. «Hier in Uster muss ich in den Geschäften eine Maske tragen, wenn ich in Rapperswil einkaufen gehe aber nicht – dieser Kantönligeist macht doch keinen Sinn», sagt eine der Anwesenden.

Und auch eine weitere Verschärfung sorgt bei den Rentnerinnen für Nasenrümpfen: Die Registrierungspflicht in Restaurants, die auch die Migros-Kantine umfasst. «Das System ist unglücklich. Man kriegt Zettel ausgehändigt und diese muss man am Tisch ausfüllen und später in eine Box werfen. Das kontrolliert niemand und geht das eine oder andere Mal bestimmt vergessen», meint eine der Frauen. Für die beiden Besucherinnen ist die Registrierung im Migros-Restaurant ohnehin überflüssig: «Wir sind jeden Tag hier und man kennt uns.» (bro)