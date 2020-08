Auf Promo-Tour für neue Kampfjets

Orientierung – so nennen es Armeeangehörige, wenn sie eine allgemeine Auslegeordnung vornehmen. Diesen Charakter sollte auch das Referat von Divisionär Bernhard Müller haben. Der Kommandant der Luftwaffe war am Dienstagabend im Hirschensaal in Hinwil zu Gast, um über eines der heissesten politischen Eisen dieses Jahres zu sprechen –die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Organisiert hatten den Anlass die Offiziersgesellschaft Zürcher Oberland mit Unterstützung der FDP Hinwil.