Roger Köppel findet doch noch einen Gegenredner

Nun kommt es am Freitagabend in Rikon doch noch zu einem kontradiktorischen Podium über die Begrenzungsinitiative der SVP. Die Volkspartei konnte in letzter Minute einen Gegenredner für Roger Köppel (SVP) finden.

Hans-Ulrich Bigler (FDP) hat sich bereit erklärt, gegen den SVP-Nationalrat und Chefredaktor der «Weltwoche» anzutreten. Bigler ist ehemaliger FDP-Nationalrat und Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes.

