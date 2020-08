Nach der Stille im Lockdown der Ansturm

Während des Corona-Lockdown war es in den Frauenhäusern der Schweiz aussergewöhnlich still: Im Mai verzeichneten die Anlauftellen so wenige Anrufe von gewaltbetroffenen Personen wie noch nie – obwohl Experten eigentlich von einer Zunahme an häuslicher Gewalt ausgingen. Die Stiftung Frauenhaus Zürich sprach in einer Medienmitteilung von einem «gespenstischen Phänomen» und warf die Frage auf: «Wo sind die von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder, und wie geht es ihnen?»