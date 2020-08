«Es gibt sicher Leute, die wegen der Maskenpflicht nicht in den Zirkus kommen»

Der Circus Knie kann am 4. September eine verkürzte Tournee starten. Was bedeutet das für Sie?

Fredy Knie jun: Die Corona-Krise ist für die ganze Welt schlimm. Speziell auch für die Unterhaltungsbranche, weil sie erst relativ spät von Lockerungsmassnahmen profitieren konnte. Ich bin natürlich sehr froh, dass wir am 4. September mit unserer Tournee starten können. Ich hoffe jetzt, dass diese vier Monate uns ein bisschen helfen werden, über die Runden zu kommen. Mit dem Tourneestart wollen wir auch ein Zeichen setzen, dass das Leben weitergeht.