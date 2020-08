Einen Tag vor Einführung der Maskenpflicht in Zürcher Ladengeschäften meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen starken Anstieg der Coronavirus-Neuinfektionen: Insgesamt wurden 383 neue Coronavirus-Infizierte innerhalb 24 Stunden gemeldet. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 14'456 neue Tests gemeldet. Am Tag zuvor waren es noch 202 Fälle, am Montag 157 gemeldet worden.

Im Vergleich zum Vortag kam es zu acht neuen Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4514 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung blieb seit Dienstag unverändert bei 1723.

14'456 Tests innert 24 Stunden

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 962'895 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Bei 5,1 Prozent dieser Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung steckten am Montag nach Angaben des BAG 1973 Personen in Isolation und 7971 standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 15'285 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.