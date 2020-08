Turbenthal verschickt keine Weisungen der Gemeindeversammlung mehr

Wie der Gemeinderat Turbenthal in seinem jüngsten Verhandlungsbericht schreibt, wird die Gemeinde ab nächstem Jahr keine gedruckten Weisungen für die Gemeindeversammlung mehr in die Haushalte verschicken. Dadurch können unnötige Kosten und ein vermeidbarer Papierverbrauch eliminiert werden. Die Primarschulpflege und die Sekundarschulpflege befürworten die Neuregelung ebenfalls.

Die Weisung wird neu nur noch auf der Gemeinde-Website aufgeschaltet. Denn die Bedeutung von gedruckten Weisungen habe laut dem Gemeinderat im digitalen Zeitalter massiv abgenommen. Eine gedruckte Fassung liege jedoch in der Aktenauflage auf oder könne einzelnen Stimmberechtigten auf Ersuchen hin zugestellt werden.

Die Politische Gemeinde und die beiden Schulgemeinden verschicken heute die Weisung in alle Haushalte. Dies sei mit jährlichen Kosten von rund 6000 Franken verbunden, so der Gemeinderat. Zudem werden für den Druck jährlich rund 55‘000 Seiten Papier benötigt, was einem Stapel von sechseinhalb Metern Höhe entspreche. (bes)