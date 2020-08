Gemeinde Turbenthal führt Café International weiter

Das Café International in Turbenthal wird auch in den Jahren 2021 bis 2024 weitegeführt. Der Gemeinderat hat den jährlich wiederkehrenden Kredit von 10'000 Franken genehmigt. Dies schreibt er in seinem jüngsten Verhandlungsbericht.

Das Café International gibt es in Turbenthal seit 2015. Der Treffpunkt findet in der Regel zweiwöchentlich im reformierten Chiletreff statt. Gemäss der Mitteilung nehmen im Durchschnitt 13 Erwachsene und zehn Kinder am Café teil.

Die Besucher seien sowohl fremdsprachige Personen wie auch Schweizerinnen und Schweizer. Mit einem abwechslungsreichen Programm werde über wichtige Themen informiert, was die Integration der teilnehmenden Ausländerinnen und Ausländer fördere, so der Gemeinderat.

Treffpunkt für Menschen aller Nationen

Zudem profitierten diese auch im sprachlichen Bereich sehr von den Veranstaltungen. Unter anderem werde die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder offen über Schwierigkeiten zu reden, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr geschätzt, ebenso die Unterstützung der Leiterin bei der Lösung von alltäglichen Problemen.

Jede Veranstaltung hat ein eigenes Programm, dazu gehören beispielsweise Vorträge über gesellschaftliche Themen, Basteln, Backen oder Spiele. Das Café International habe sich zu einem beliebten Treffpunkt für Menschen aller Nationen entwickelt, ist der Gemeinderat überzeugt. Anfragen von umliegenden Gemeinden bestätigten das Bedürfnis nach einem solchen Angebot. (bes)