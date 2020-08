Gabor Hirsch stirbt im Alter von 90 Jahren

Der Esslinger Gabor Hirsch, Gründer der Kontaktstelle für Überlebende des Holocaust in der Schweiz, ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie in einer Todesanzeige am Dienstag mit.

Der in Ungarn geborene Hirsch hatte selber das Konzentrationslager Auschwitz überlebt und setzte sich fortan zeitlebens gegen Rassismus und Antisemitismus ein. So war er auch in diversen Schweizer Medien immer wieder präsent. In der Region sprach er zuletzt im März 2018 an der Ustermer Kantonsschule vor Berufsschülern über seine Zeit in Ausschwitz und das Schicksal seiner Familie.