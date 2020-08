Baurekursgericht gibt grünes Licht für die Zooseilbahn

Die Verantwortlichen des Projekts Zooseilbahn sind «hocherfreut» über den Entscheid des Zürcher Baurekursgerichts. Das Gericht hat am 21. August sämtliche Rekurse, die gegen die Festsetzung des kantonalen Gestaltungsplans eingereicht wurden, entweder abgewiesen oder es tritt nicht darauf ein.

Damit sei das Projekt «einen wichtigen Schritt weiter», wird Andreas Hohl, der Delegierte des Zooseilbahn-Verwaltungsrats, in einer Mitteilung zitiert. Mit der Seilbahn soll dereinst der Dübendorfer ÖV-Knotenpunkt Stettbach mit dem Zoo Zürich verbinden. «Die Verkehrssituation am Zoo erfordert dringend Lösungen», sagt Hohl. Und die Zooseilbahn sei dafür mit Abstand die nachhaltigste aller möglicher Varianten.

Stadt Dübendorf bedauert den Entscheid

Anders sah das der Dübendorfer Stadtrat, der gegen das Projekt rekurriert hatte. Er monierte, dass im Gestaltungsplan «die Anträge der Stadt Dübendorf weitgehend unberücksichtigt geblieben» seien. Kritik übte der Stadtrat vor allem am vorgeschlagenen Verkehrskonzept für den Raum Stettbach. So sei das Parkieren der Autos ungenügend geregelt. Andere Kritiker, darunter Anwohner, stören sich vor allem an den bis zu 60 Meter hohen Stützen und dass für die Seilbahn fast 1500 Quadratmeter Wald gerodet werden müssten.

«Wir bedauern diesen Gerichtsentscheid sehr», sagt der Dübendorfer Stadtschreiber Martin Kunz. Man werde dessen Inhalt nun genau anschauen und allenfalls weitere Schritte prüfen.