1963: Vom Eisenzaun durchbohrt

Ein Foto von der Caspar-Honegger-Strasse in Rüti rüttelt bei manchen Ortsansässigen Erinnerungen an ein Pferdeunglück wach. «Das war ein Drama», kommentierte der in Rüti aufgewachsene Erich Vontobel in einer Facebookgruppe. Und Ruth Lehmann weiss, wovon die Rede ist. Schliesslich war sie in diesen Unfall anno dazumal persönlich involviert.