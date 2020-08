Ungeduld trifft auf schwammige Zahlen

Anfang Mai verabschiedete der Ustermer Stadtrat das neue Kulturkonzept. Darin enthalten: Die Forderung nach einer starken Erhöhung des Kulturbudgets. Damals sprach der städtische Kulturbeauftragte Christian Zwinggi von einem mehr als doppelt so hohen Betrag wie der bisherige. Die Gründe für diese Kostenerhöhung lägen vor allem in den geplanten Projekten auf dem Zeughausareal und einer neuen Bilanzbetrachtung, nach der mehr Kostenpunkte in den Kulturbereich fallen.