Sängerin Mercee will mit spanischen Liedern durchstarten

Die Musik begleitet Mercee, die mit bürgerlichem Namen Alessia Buttolo heisst, schon seit sie ein Kind war. «Die kreative Ader in mir war schon immer sehr stark», sagt sie. So nahm sie Gesangsunterricht und war beispielsweise Mitglied der Schülerband der Sekundarschule Wila. Später lebte sie einige Jahre in Wetzikon, heute wohnt die gelernte Coiffeuse in Zürich.