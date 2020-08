Kirchgemeinde Eulachtal heisst zwei neue Pfarrerinnen willkommen

Am Sonntag feierte die Kirchgemeinde Eulachtal in Elgg den Einsetzungs- und Begrüssungsgottesdienst von Sonja Zryd und Johanna Breidenbach. Die beiden Pfarrerinnen haben ihre Arbeit am 1. Juli 2020 aufgenommen und seither schon mehrere Gottesdienste gehalten. Zryd arbeitet in Elsau, Breidenbach in Elgg. Zusammen mit Kurt Gautschi und Stefan Gruden bilden sie das Eulachtaler Pfarrteam.