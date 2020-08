Indien in drei Töpfchen

Sommerzeit ist Grillzeit – doch was hierzulande Ketchup und Mayonnaise sind, dürfte in Indien das Chutney sein. Während man in der Schweiz bei diesem Begriff oft als erstes an Mango-Chutney denkt, hat die indische Küche ein viel breiteres Spektrum an Varianten zu bieten. Dies nicht nur im Aroma, sondern auch in der Konsistenz und Zubereitung. Zwar werden Chutneys auch im Morgenland oft heiss eingemacht, aber auch kalt pürierte Varianten werden so bezeichnet.