Gossauer SVP-Mann ist sauer wegen Inserat der eigenen Partei

«Das ist nahezu braun!» SVP-Kantonsrat Daniel Wäfler aus Gossau, der Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit der Partei im Bezirk Hinwil, ist stinkesauer. Er prangert ein SVP-Inserat an, das am Samstag in sämtlichen Zürcher Landzeitung erschienen ist. Darin wirbt seine eigene Partei Mitglieder an, indem sie scharf gegen «Ausländer aus dem Balkan» schiesst und sie als Corona-Schleudern darstellt.